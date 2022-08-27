El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı

27.08.2022 21:18
El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı

Edirne'de el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobili hareket ederek parka halindeki bir otomobile çarptı.

Edirne'de el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobili hareket ederek parka halindeki bir otomobile çarptı. Aracını durdurmaya çalışan sürücü düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Medrese Ali Bey Mahallesi Bayırı Sokak'ta meydana geldi. Bulgar sürücü D.D'ye ait A 4673 PA plakalı otomobilinden indikten sonra birdenbire hareket eden otomobilini durdurmak isterken düşerek yaralandı. Yokuş aşağı hareket eden otomobil park halindeki 22 AAK 885 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.D., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceme başlattı. - EDİRNE

YORUMLAR
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Türkiye'ye pasaportsuz girebilmelerine imkan tanınmıştı! Yıl sonuna kadar 3 milyon Bulgar turistin gelmesi bekleniyor Türkiye'ye pasaportsuz girebilmelerine imkan tanınmıştı! Yıl sonuna kadar 3 milyon Bulgar turistin gelmesi bekleniyor Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı
Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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