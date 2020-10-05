Edirne'de el sanatı ustalarına eğitim verildi - Son Dakika

Edirne'de el sanatları ve antika alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler, el sanatkarları ve zanaatkarlara yönelik 5 günlük eğitim gerçekleştirildi.

Edirne merkezli Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRAKDOSK) ve Haskova merkezli Bölgesel Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Derneği ortaklığında, "Haskovo ve Edirne Arasındaki Sınır Ötesi Turizm Potansiyelinin Arttırılması" isimli proje hayata geçirildi.

TRAKDOSK'tan yapılan açıklamaya göre eğitimde, satış-pazarlama ve iş geliştirmenin farkı, iş geliştirme ile Ar-ge ilişkisi, iş geliştirmenin kurum kültürüne dönüştürülmesi, inovasyonun kapsamı, bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlandı.

Eğitime katılan kursiyerler, Edirne ve Haskovo bölgesi el sanatları ve zanaatlarının incelenmesi, kültürel mirasın korunması, mesleki gelişim, yaratıcılık, inovasyon, vergilendirme, pazarlama, satış, sosyal medya kullanımı, web sayfası kurulumu, telif hakları gibi birçok konuda bilgi aldı.

TRAKDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Akdağ, eğitimde yaptığı konuşmada, 5 günlük eğitimi başarıyla bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok nitelikli ve programa yakışır faaliyetler oldu. Faaliyetlere katılan hedef grupların verdiği geri bildirimler projenin başarılı olduğu yönünde. Bu açıdan program yetkililerini, proje ekibimizi ve bu faaliyetlerde bize yardımcı olan firmaları kutlarım." ifadelerini kullandı.