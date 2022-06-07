Sergiye, Belediye Başkan Yardımcıları Yaver Tetik ve Hakan İşcan, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Selçuk, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de el sanatları kursları yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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