Edirne'de Elektrik Kesintisi

Edirne'de merkez ile bazı ilçeler ve köylerde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Edirne'de merkez ile bazı ilçeler ve köylerde planlı elektrik kesintisi yapılacak.



Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş 'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacak.



Pazar günü, saat 10.00 - 15.00 arasında Lalapaşa Merkez Mahallesi'nde 16 abonenin etkileneceği Lalapaşa Sanayi Sitesi trafo alçak gerilim pano bakım onarım çalışmasından dolayı elektrik kesintisine gidilecek.



Yine aynı tarihte 09.30 - 11.30 saatleri arasında Merkez İstasyon Mahallesi'nde yeni abone bağlantısı çalışmasından dolayı elektrik verilemeyecek ve kesintiden 174 abone etkilenecek.



Açıklamada, 18 Şubat Pazartesi günü 09.30 - 11.30 saatleri arasında Keşan'da Kılıçköy, Siğilli, Kızkapan, Karahisar, Yeşilköy, Dişbudak, Mercan, Karlı, Büyükdoğanca ve Orhaniye mahallelerini de kapsayan Kılıçköy Kesici Değişimi'den dolayı elektrik kesintisi yapılacağı ve kesintiden 2 bin 456 abonenin etkileneceği belirtildi.



19 Şubat Salı günü ise 09.30 - 14.30 saatleri arasında 500 abonenin etkileneceği İpsala'da İbriktepe, Gemici ve Hamidiye mahallelerinde 20 Şubat Çarşamba günü de 10.00 - 13.00 saatleri arasında Demirhanlı köyünde enerji kesintisine gidilecek.

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