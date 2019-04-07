Son Dakika Haberleri: Edirne'de Elektrik Kesintisi

Edirne'de Elektrik Kesintisi

1 saat önce

Edirne'de bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

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Edirne'de bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş' den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00 - 13.00 saatleri arasında, Şükrüpaşa Mahallesi ve Abdurrahman Mahallelerinde bazı sokaklarda planlı elektrik kesinti uygulanacağı bildirildi.

Kesintinin şehir şebeke bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:51 Kaynak: AA

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