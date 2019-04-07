Edirne'de Elektrik Kesintisi
1 saat önce
Edirne'de bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak.
Edirne
'de bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak. Trakya
Elektrik Dağıtım A.Ş' den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00 - 13.00 saatleri arasında, Şükrüpaşa Mahallesi ve Abdurrahman Mahallelerinde bazı sokaklarda planlı elektrik kesinti uygulanacağı bildirildi.
Kesintinin şehir şebeke bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:51 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
Son Dakika! AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle
Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak