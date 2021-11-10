Edirne'de elektrikli bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Edirne'de motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ü.A'nın kullandığı 34 ZP 9431 plakalı motosiklet, Güney Çevre Yolu'nda, A.N idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ü.A, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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