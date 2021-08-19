Üye Girişi
Edirne'de engelli öğrenciler telafi eğitimiyle sosyal hayata katılıyor, iş sahibi oluyor - Son Dakika

Edirne'de engelli öğrenciler telafi eğitimiyle sosyal hayata katılıyor, iş sahibi oluyor

19.08.2021 11:21
Edirne'de engelli öğrenciler telafi eğitimiyle sosyal hayata katılıyor, iş sahibi oluyor, System.String[]

Edirne'de engelli öğrenciler yaz döneminde uygulanan telafi eğitiminde çeşitli mobilya ve hediyelik eşyalar üreterek hem sosyal hayata katılıyor hem de meslek sahibi oluyor.

Edirne'de engelli öğrenciler yaz döneminde uygulanan telafi eğitiminde çeşitli mobilya ve hediyelik eşyalar üreterek hem sosyal hayata katılıyor hem de meslek sahibi oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Özel Eğitimi İyileştirme Projesi" kapsamında Faika Erkurt Özel İlkokulu Ortaokulu Meslek Okulu'nun üretim atölyeleri yenilendi.

Buradaki engelli öğrenciler, Kovid-19 tedbirleriyle yüz yüze eğitime başlanmasının ardından, yaz döneminde de "Telafide Ben de Varım" programına devam etti.

Öğrenciler yenilenen atölyelerde el sanatları teknolojisi, mobilya, iç mekan tasarımı ve tekstil teknolojileri alanlarında öğretmenleri eşliğinde el emeği ürünler üretti.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in tavsiyesini hayata geçirdiler

Faika Erkurt Özel İlkokulu Ortaokulu Meslek Okulu Müdürü Emine Esra Madalı, AA muhabirine, öğrencilerin atölyelerde iş ve mesleğe yönelik becerilerini geliştirerek, etkin ve verimli üretim sağladıklarını söyledi.

Madalı, fabrikalarda ve alanlarına uygun işletmelerde staj imkanı bulan öğrencilerin, kamu ile özel sektörde istihdam edildiklerini dile getirdi.

Atölyelerinde 43 öğrencinin çalışma yaptığını anlatan Madalı, "Atölyelerimizde farklı kurumlarda atıl durumdaki eşyaları öğrencilerimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşümle hayata kazandırıyor. Eski malzemelerden mobilya bölümünde sıra, masa, çit, gibi ürünler yapılarak okulumuzun ve diğer kurumların ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

Öğrencileri geleceğe hazırlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Madalı, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer ise geçtiğimiz ay atölyelerimizi ziyaret ederek, öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları ve ürünleri gördü. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcısı olduğu dönemde okulumuzda döner sermaye açılması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Tavsiyeleri doğrultusunda döner sermaye işletmesi açtık. Böylelikle öğrencilerimiz yaptıkları ürünlerden fayda ve gelir sağladılar."

Mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeni Ahmet Demir de telafi eğitimi boyunca öğrencilerle sıra, dolap, masa, sandalye, eğitim materyalleri, hediyelik eşyalar, dezenfektan ünitesi, bank, kamelya ve köpek kulübesi gibi ahşap ürünler yaptıklarını anlattı.

Mobilya öğretmeni Nusret Gün ise öğrencilerle telafi ve normal eğitim döneminde üretimi sürdürdüklerini belirterek, "El becerilerini kullanan öğrencilerimiz meslek öğreniyorlar. Okuldan mezun olduktan sonra sanayide çalışıp ürünler üretebilecekler ve kendilerine gelir sağlayabilecekler." dedi.

Aileler memnun

Öğrencilerden Çağrı Köken'in babası Selçuk Köken de oğlunun atölyelerde el becerileri kazandığını anlattı.

Çağrı'nın çalışmalarda yer almasıyla öz güven kazandığını ifade eden Köken, "Oğlum atölyelerde daha fazla çalışmak için yaz tatili olmasını istemedi. El becerileri gelişti, kendi kendine yetebilme özelliği arttı. Resim ve mobilya atölyelerinde çalışmayı çok seviyor. Ayrıca sosyal yeteneği gelişti ve arkadaşlarıyla daha iyi anlaşmaya başladı." dedi.

Mobilya atölyesinde çalışmayı çok sevdiğini belirten Çağrı Köken de mezun olduktan sonra iş hayatında yer almak istediğini belirtti.

Kovid-19 sürecinde maske ürettiler

El sanatları öğretmeni Aziz Karakuş, öğrencilerin salgın tedbirlerine uyarak Kovid-19 sürecinde maske ürettiğini ve bu maskelerin çeşitli kurumlara verildiğini anlattı.

Atölyelerin öğrencilerin sosyal hayata bakışını geliştirdiğini anlatan Karakuş, mezun olanların da iş sahibi olduğunu kaydetti.

Tekstil teknolojisi ve endüstriyel dokuma dalı öğretmeni Yıldız Tekin ise öğrencilerle dokuma tezgahlarında ürünler yaptıklarını belirterek, "Dokumayla atkı, yastık, çanta, yelek ve şal üretiyoruz. Öğrenciler hem bunları kullanıyorlar hem de ailelerine hediye ediyorlar. Öğrencilerimiz tekstil fabrikalarında engelli kadrosunda staj yapıp mezun olduktan sonra iş sahibi olabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Atölyelerde telafi eğitiminde öğretmenleriyle eğitime devam eden engelli öğrenciler İrem Su Candan ve Görkem Demirci de ahşap, dokuma ve mobilya işlerini yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Engelli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de engelli öğrenciler telafi eğitimiyle sosyal hayata katılıyor, iş sahibi oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik 11:08 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi 10:39 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü Serenay Sarıkaya, 10:00 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu 09:44 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak 08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı 07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı

Son Dakika Haberleri
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:09 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
10:53 Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet otobüs durağına girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:38 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi
10:37 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti
10:34 Cirit müsabakasında korkutan kaza! Attan düşen ciritçi ölümden son anda döndü
10:30 Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti! Olayda yaralılar var
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz         
11:20
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor         
11:08
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti         
10:38
Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı         
10:02
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 11:35:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de engelli öğrenciler telafi eğitimiyle sosyal hayata katılıyor, iş sahibi oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement