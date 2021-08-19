Edirne'de engelli öğrenciler telafi eğitimiyle sosyal hayata katılıyor, iş sahibi oluyor - Son Dakika

Edirne'de engelli öğrenciler yaz döneminde uygulanan telafi eğitiminde çeşitli mobilya ve hediyelik eşyalar üreterek hem sosyal hayata katılıyor hem de meslek sahibi oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Özel Eğitimi İyileştirme Projesi" kapsamında Faika Erkurt Özel İlkokulu Ortaokulu Meslek Okulu'nun üretim atölyeleri yenilendi.

Buradaki engelli öğrenciler, Kovid-19 tedbirleriyle yüz yüze eğitime başlanmasının ardından, yaz döneminde de "Telafide Ben de Varım" programına devam etti.

Öğrenciler yenilenen atölyelerde el sanatları teknolojisi, mobilya, iç mekan tasarımı ve tekstil teknolojileri alanlarında öğretmenleri eşliğinde el emeği ürünler üretti.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in tavsiyesini hayata geçirdiler

Faika Erkurt Özel İlkokulu Ortaokulu Meslek Okulu Müdürü Emine Esra Madalı, AA muhabirine, öğrencilerin atölyelerde iş ve mesleğe yönelik becerilerini geliştirerek, etkin ve verimli üretim sağladıklarını söyledi.

Madalı, fabrikalarda ve alanlarına uygun işletmelerde staj imkanı bulan öğrencilerin, kamu ile özel sektörde istihdam edildiklerini dile getirdi.

Atölyelerinde 43 öğrencinin çalışma yaptığını anlatan Madalı, "Atölyelerimizde farklı kurumlarda atıl durumdaki eşyaları öğrencilerimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşümle hayata kazandırıyor. Eski malzemelerden mobilya bölümünde sıra, masa, çit, gibi ürünler yapılarak okulumuzun ve diğer kurumların ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

Öğrencileri geleceğe hazırlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Madalı, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer ise geçtiğimiz ay atölyelerimizi ziyaret ederek, öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları ve ürünleri gördü. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcısı olduğu dönemde okulumuzda döner sermaye açılması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Tavsiyeleri doğrultusunda döner sermaye işletmesi açtık. Böylelikle öğrencilerimiz yaptıkları ürünlerden fayda ve gelir sağladılar."

Mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeni Ahmet Demir de telafi eğitimi boyunca öğrencilerle sıra, dolap, masa, sandalye, eğitim materyalleri, hediyelik eşyalar, dezenfektan ünitesi, bank, kamelya ve köpek kulübesi gibi ahşap ürünler yaptıklarını anlattı.

Mobilya öğretmeni Nusret Gün ise öğrencilerle telafi ve normal eğitim döneminde üretimi sürdürdüklerini belirterek, "El becerilerini kullanan öğrencilerimiz meslek öğreniyorlar. Okuldan mezun olduktan sonra sanayide çalışıp ürünler üretebilecekler ve kendilerine gelir sağlayabilecekler." dedi.

Aileler memnun

Öğrencilerden Çağrı Köken'in babası Selçuk Köken de oğlunun atölyelerde el becerileri kazandığını anlattı.

Çağrı'nın çalışmalarda yer almasıyla öz güven kazandığını ifade eden Köken, "Oğlum atölyelerde daha fazla çalışmak için yaz tatili olmasını istemedi. El becerileri gelişti, kendi kendine yetebilme özelliği arttı. Resim ve mobilya atölyelerinde çalışmayı çok seviyor. Ayrıca sosyal yeteneği gelişti ve arkadaşlarıyla daha iyi anlaşmaya başladı." dedi.

Mobilya atölyesinde çalışmayı çok sevdiğini belirten Çağrı Köken de mezun olduktan sonra iş hayatında yer almak istediğini belirtti.

Kovid-19 sürecinde maske ürettiler

El sanatları öğretmeni Aziz Karakuş, öğrencilerin salgın tedbirlerine uyarak Kovid-19 sürecinde maske ürettiğini ve bu maskelerin çeşitli kurumlara verildiğini anlattı.

Atölyelerin öğrencilerin sosyal hayata bakışını geliştirdiğini anlatan Karakuş, mezun olanların da iş sahibi olduğunu kaydetti.

Tekstil teknolojisi ve endüstriyel dokuma dalı öğretmeni Yıldız Tekin ise öğrencilerle dokuma tezgahlarında ürünler yaptıklarını belirterek, "Dokumayla atkı, yastık, çanta, yelek ve şal üretiyoruz. Öğrenciler hem bunları kullanıyorlar hem de ailelerine hediye ediyorlar. Öğrencilerimiz tekstil fabrikalarında engelli kadrosunda staj yapıp mezun olduktan sonra iş sahibi olabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Atölyelerde telafi eğitiminde öğretmenleriyle eğitime devam eden engelli öğrenciler İrem Su Candan ve Görkem Demirci de ahşap, dokuma ve mobilya işlerini yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.