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Edirne'de erik ve badem ağaçları "yalancı bahara" aldandı - Son Dakika

Edirne'de erik ve badem ağaçları "yalancı bahara" aldandı

22.02.2022 13:55
Edirne'de erik ve badem ağaçları "yalancı bahara" aldandı

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ve erik ağaçları çiçek açtı.

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ve erik ağaçları çiçek açtı.

Bölgede soğuk geçen günlerin ardından hava sıcaklıkları 14 dereceye kadar çıktı.

Kente bazı mahallelerindeki erik ve badem ağaçları yalancı bahara aldanıp çiçeklendi.

Baharı andıran günler yaşayan Edirneliler park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

Kent sakinlerinden Hüseyin Avcı, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla doğanın uyanmaya başladığını söyledi.

Birçok ağacın çiçeklendiğini belirten Avcı, "Böyle giderse ağaçların hepsi birkaç haftaya çiçeklenir ama ani sıcaklık düşüşü olursa ağaçlar için kötü olur. İnşallah yalancı bahara aldanan bu ağaçlar soğuktan zarar görmez." dedi.

Kentte hava sıcaklığının hafta başına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Edirne, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de erik ve badem ağaçları 'yalancı bahara' aldandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de erik ve badem ağaçları "yalancı bahara" aldandı - Son Dakika
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