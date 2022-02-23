Edirne'de "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan bina yöneticilerine "Erişilebilirlik flaması" verildi - Son Dakika

Edirne'de, "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan 5 binanın yöneticilerine "Erişilebilirlik flaması" Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, belgelerin verilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak tören düzenlendi.

İl Müdürü Özbaş, erişilebilirliğin teme bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için bir araç ve bağımsız yaşamın temel şartı olduğunu belirtti.

İllerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçlarının denetlendiğini aktaran Özbaş, "Bu denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Özbaş, erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni bir adım atarak Türkiye'de kullanılacak erişilebilirlik logosunu belirlediğini dile getirdi.

Özbaş, erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logonun erişilebilirlik belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabileceğini kaydetti.