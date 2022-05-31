Edirne'de erken uyarı sistemiyle ceviz ve çeltikteki hastalıklar önceden tespit edilecek - Son Dakika
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Edirne'de erken uyarı sistemiyle ceviz ve çeltikteki hastalıklar önceden tespit edilecek

31.05.2022 09:52
Edirne'de erken uyarı sistemiyle ceviz ve çeltikteki hastalıklar önceden tespit edilecek

Edirne'de, ceviz ve çeltik arazilerinde yaşanabilecek hastalıklara yönelik erken uyarı sistemi kuruldu.

Edirne'de, ceviz ve çeltik arazilerinde yaşanabilecek hastalıklara yönelik erken uyarı sistemi kuruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte en çok çeltik ekiminin yapıldığı İpsala ile ilçenin ceviziyle ünlü Karaağaç köyünde hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesi ve doğru zirai mücadelenin yapılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kurulan sistemlerle çeltik arazilerindeki "çeltik yanık hastalığı", ceviz alanlarında ise "ceviz bakteriyel yanıklığı", "ceviz antraknozu" ve "iç kurdu" hastalık zararlılarının tespiti yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, uyarı sisteminin pek çok avantajı olduğunu belirtti.

Sistem tarafından verilen uyarılar ve bilgilerin müdürlüğün teknik elemanları tarafından internet ortamında takip edileceğini aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Erken uyarı sisteminin amacı çeltik ve ceviz üreticilerinin yerinde, zamanında ve gerektiği kadar zirai mücadele ilaçlarını kullanarak çevre ve insan sağlığına uygun ilaçlama yapmak, kaliteli, bol üretim yapmalarını sağlamak, ayrıca üretim esnasında gereksiz, zamansız ilaçlama yapmalarını engelleyerek ilaçlama masraflarını en aza indirmektir. Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin verileri doğrultusunda, müdürlüğün teknik elemanların yapacağı gözlem ve değerlendirmeler sonucunda, üreticilere ilaçlama uyarıları verilerek çeltik ve ceviz üretim alanlarında kullanılan zirai mücadele ilaç masraflarını minimuma indirerek tasarruf etmeleri sağlanacaktır."

Bayazıt, sistemin meteorolojik bir gözlem istasyonu olma özelliği bulunduğunu da dile getirdi.

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Kaynak: AA

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