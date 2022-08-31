'Hasat' tartışmasında baba ile oğlunu öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

'Hasat' tartışmasında baba ile oğlunu öldürdü

31.08.2022 15:23

EDİRNE'de Erol Y. (59), ayçiçeği hasadı nedeniyle tartıştığı Güray Döner (45) ile oğlu Koray Döner'i (18) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

EDİRNE'de Erol Y. (59), ayçiçeği hasadı nedeniyle tartıştığı Güray Döner (45) ile oğlu Koray Döner'i (18) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erol Y., cinayetin ardından jandarma tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Çeşme köyünde yaşayan Güray Döner, oğlu Koray Döner'le Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyüne biçerdöver ile ayçiçeği tarlalarını hasat etmek üzere geldi. Köyde tarlaya gitmeden önce biçerdöverinin bakımını yapan baba ile oğlunun yanına, önceden tanıdıkları ve biçerdöverlerinde şoförlük yaptığı belirtilen Erol Y. geldi. Erol Y. ile Güray Döner arasında, bir süre sonra tartışma çıktı. Erol Y., Döner'e, "Sen bu köye hasada gelme, burada hasadı ben yapacağım" diyerek çalışmalarını bitirip, köyden gitmelerini istemesi üzerine tartışma büyüdü. Güray Döner'in de köyden ayrılmayacağını ve çalışmaya devam edeceğini söylemesi üzerine evine giden Erol Y., aldığı otomatik av tüfeğiyle döndü.

ÖNCE BABAYI SONRA KAÇMAYA ÇALIŞAN OĞLUNU VURDU

Erol Y., önce Güray Döner'e ardından da tüfeği görünce kaçmaya çalışan oğlu Koray Döner'e ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerindeki incelemede 9 boş kovan buldu. Jandarma, cinayetin ardından evine giden Erol Y.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Baba ile oğlunun cansız bedenleri ise Süloğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


YORUMLAR
500
Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Fındık çalarken suçüstü yakalandılar Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
Kaynak: DHA

Jandarma, Edirne, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Hasat' tartışmasında baba ile oğlunu öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:40:04. #1.12#
SON DAKİKA: 'Hasat' tartışmasında baba ile oğlunu öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement