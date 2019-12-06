Edirne'de eşini darbeden kişi tutuklandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde eşini darbeden kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Edirne'nin Keşan ilçesinde eşini darbeden kişi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, karısı N.K'yi darbettiği iddiasıyla S.K'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
N.K. ve kızı N.S.K, kendi istekleri üzerine görevli memur nezaretinde sığınma evine gönderildi.
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