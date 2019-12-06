Son Dakika Haberleri: Edirne'de eşini darbeden kişi tutuklandı
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Edirne'de eşini darbeden kişi tutuklandı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde eşini darbeden kişi tutuklandı.

Edirne'de eşini darbeden kişi tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde eşini darbeden kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, karısı N.K'yi darbettiği iddiasıyla S.K'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

N.K. ve kızı N.S.K, kendi istekleri üzerine görevli memur nezaretinde sığınma evine gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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