Edirne'de eşini darbeden kişi tutuklandı

N.K. ve kızı N.S.K, kendi istekleri üzerine görevli memur nezaretinde sığınma evine gönderildi.

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Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim