Son dakika haber! Eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Saraçlar Caddesinde M.D'nin işlettiği restorana gelen Y.Ç. eski işyeri sahibiyle tartıştı.
Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. ruhsatsız silahıyla Y.Ç'ye ateş etti.
Kasık ve diz kapağından yaralanan Y.Ç. sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan M.D. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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