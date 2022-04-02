Son dakika haber! Eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

02.04.2022 21:50

Son dakika haberleri... Edirne'de, eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Edirne'de, eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Saraçlar Caddesinde M.D'nin işlettiği restorana gelen Y.Ç. eski işyeri sahibiyle tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. ruhsatsız silahıyla Y.Ç'ye ateş etti.

Kasık ve diz kapağından yaralanan Y.Ç. sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.D. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haber! Eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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