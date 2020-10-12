Edirne'de eski emniyet mensubu 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasadışı yollarda yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi eski emniyet mensubu 2 kişi yakalandı.

9 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde yasadışı yollarda yurt dışına kaçmak isteyen emniyet eski mensubu 2 FETÖ üyesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Y. (43) ve S.Y.'nin (43) TEM Büro Amirliğindeki sorguları devam ediyor. - EDİRNE