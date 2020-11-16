Edirne'de eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de aralarında doktor ve eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri meslekten ihraç edilmiş hakimler A.A.K, V.Ş.G, doktor H.A. ve S.A ile öğretmenler M.K, M.G. ve A.T'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.