Edirne'de eski kooperatifte, Faslı 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de eski kooperatifte, Faslı 7 kaçak göçmen yakalandı

28.06.2022 11:54
Edirne'de eski kooperatifte, Faslı 7 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de, eski Pancar Kooperatifi binasında yapılan aramada, Fas uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

EDİRNE'de, eski Pancar Kooperatifi binasında yapılan aramada, Fas uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne polisi, Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki eski Pancar Kooperatifi binasında kaçak göçmenler olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, binada yaptığı aramada, Faslı 7 kaçak göçmeni yakaladı. Ekip araçlarına bindirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Edirne, Fas, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de eski kooperatifte, Faslı 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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