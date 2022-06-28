Edirne polisi, Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki eski Pancar Kooperatifi binasında kaçak göçmenler olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, binada yaptığı aramada, Faslı 7 kaçak göçmeni yakaladı. Ekip araçlarına bindirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Edirne, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de eski kooperatifte, Faslı 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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