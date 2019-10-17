Son Dakika Haberleri: Edirne'de eski tarihlerden kalma gömülü mühimmat bulundu
Son Dakika Güncel Edirne'de eski tarihlerden kalma gömülü mühimmat bulundu

Edirne'de eski tarihlerden kalma gömülü mühimmat bulundu

21 dakika önce

Edirne'de eski yıllardan kalma gömülü patlamamış askeri mühimmat bulundu.

Edirne'de eski tarihlerden kalma gömülü mühimmat bulundu, System.String[]

Edirne'de eski yıllardan kalma gömülü patlamamış askeri mühimmat bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu süren tarihi Süleyman Paşa Camisi'nin avlu kapısının giriş eşiği merdiven yapılmak için kazıldı.

Yaklaşık yarım metre derinliğindeki kazma işlemi sırasında biri havan, biri top mermisi olmak üzere iki patlamamış mühimmat bulundu.

Polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, mühimmatları dikkatlice imha etmek üzere teslim aldı.

Balkan Savaşları ya da 1. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar, imhası için bomba imha ekiplerine teslim edildi.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak
Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu ABD'li albay, terör örgütü YPG beğenisini tepki üzerine kaldırdı MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de eski tarihlerden kalma gömülü mühimmat bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]