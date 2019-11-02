Son Dakika Haberleri: Edirne'de esnafa iletişim eğitimi verilecek
Son Dakika Güncel Edirne'de esnafa iletişim eğitimi verilecek

Edirne'de esnafa iletişim eğitimi verilecek

6 saat önce

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, "Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'in talimatları, Edirne Ticaret İl Müdürlüğünün yaptığı organizasyonla esnafımıza iletişim eğitimi verilecek.

Edirne'de esnafa iletişim eğitimi verilecek, System.String[]

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, "Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'in talimatları, Edirne Ticaret İl Müdürlüğünün yaptığı organizasyonla esnafımıza iletişim eğitimi verilecek." dedi.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne merkez, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde esnafa eğitim verileceğini söyledi.

Eğitimler konusunda Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ettiklerini belirten Altun, "Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'in talimatları, Edirne Ticaret İl Müdürlüğünün yaptığı organizasyonla esnafımıza iletişim eğitimi verilecek. Ayrıca esnafımız e-ticaret, müşteri memnuniyeti odaklı satış teknikleri, mağaza dizaynı, vitrin dizaynı, satış pazarlama, müşteri diyaloğu eğitimi ve maliyet muhasebesi eğitimleri alacak. Aralık ayında eğitimleri başlatmayı planlıyoruz. Bu kapsamda esnafımıza eğitimlerin zamanı ile ilgili duyuru yapılacaktır." diye konuştu.

Eğitimlere katılan esnafa belge verileceğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Kurumsal firmalar, alışveriş merkezlerindeki firmalar satış temsilcilerine eğitimler veriyor. Bu anlamda yerel esnaf zayıf kalabiliyor. Yerel esnafın bireysel anlamda eğitim işini yapması mümkün değil. Sayın Valimizin talimatları ile İl Ticaret Müdürlüğümüzce bu eğitimleri planlayıp hayata geçireceğiz. Esnafımızın da görüşünü alıp istediği konularda, dalda da eğitimler düzenlenecek."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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