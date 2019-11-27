Son Dakika Haberleri: Edirne'de esnafa "ticarette iletişim" eğitimi verildi
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Edirne'de esnafa "ticarette iletişim" eğitimi verildi

6 saat önce

Edirne'de müşterilerle daha iyi iletişim kurulması amacıyla esnafa yönelik "ticarette iletişim" eğitimi verildi.

Edirne'de esnafa

Edirne'de müşterilerle daha iyi iletişim kurulması amacıyla esnafa yönelik "ticarette iletişim" eğitimi verildi.

Edirne Valiliği himayesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Trakya Üniversitesi, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle ETSO Konferans Salonu'nda, Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Baynazoğlu tarafından verilen eğitimde, ticarette iletişim ve çevre bilinci konularında bilgiler aktarıldı.

Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mal ve hizmet sektöründe hızlı büyüme ve gelişme yaşandığını söyledi.

Birçok işletmenin büyümeye yönelik adımlar attığını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Bu durum rekabetin artmasına neden olmaktadır. Son yıllarda ilimize gelen yabancı turistlerin sayısında artış yaşanmakta ve farklı beklentilerde istek ve ihtiyaçları olan müşterilerin sayısı hızla artmaktadır. Rekabetin bu kadar yoğunlaştığı ve müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğu mal ve hizmet sektöründe müşteri ilişkileri giderek artan bir öneme sahiptir. Eğitimimizin amacı, müşteriler arasındaki farklılıkları anlamak ve bu farklılıklara göre müşterilere yönelik stratejiler geliştirmek, doğru müşteri ilişkileri yönetimiyle mal ve hizmet işletmelerinin müşterileriyle uzun dönemli ve karlı bir değişim ilişkisi kurabilmeleridir."

Toplantıya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cingöz, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da katıldı.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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