EDİRNE'DE ESNAFIN, BULGARİSTAN'IN PCR ZORUNLULUĞU ENDİŞESİ - Son Dakika

BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı, kendi ükelerinde de artan koronavirüs vakaları ve düşük aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasına aldı. Fakat karar devreye girmeden getirilen kısıtlama gevşetildi; hem Türklerden hem de Bulgarlardan negatif sonuçlu PCR testi ve aşı sertifikası zorunluluğu şartıyla geçişlere izin verildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, özellikle Edirne'ye günübirlik gelen Bulgarlardan da istenecek PCR testi ve aşı sertifikasının kent ekonomisini etkileyeceğini söyledi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkelerin son 14 günlük hasta sayısını göz önünde bulundurularak, 19 Ocak 2022 itibarıyla Türkiye'yi de 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasına aldığını duyurdu. Yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda Bakanlık ayrıca Burgaristan'a giriş yapacak Türk vatandaşları için de kısıtlama getirdi. Fakat karar devreye girmeden getirilen kısıtlama gevşetildi; 'istisna' kapsamında Türkiye ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 17 Ocak 2022 tarihli yeni genelgeyle, ülkemizden Bulgaristan'a yapılacak seyahatlerdeki sınırlama kaldırılmıştır. Ülkemiz halen Bulgaristan'ın 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasında olmasına karşın, istisna kapsamına alınmış, ülkemizden yapılacak seyahatler geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge ve en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ibraz edilmesiyle mümkün hale gelmiştir. Yeni genelge 20 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir denildi.

Kısıtlama kararı ile birlikte günübirlik Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere, ülkelerine dönüşünde AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Kararla ülkeye giriş yapacak vatandaşlarından aşı sertifikası ve negatif sonuçlu PCR testi isteyen Bulgaristan, belgeleri gösteremeyen Bulgarları, oturma izni olan yabancıları ve aile fertlerini 10 gün karantina altına alınmak şartıyla ülkeye sokacak.

'BU KARAR ALIŞVERİŞİ ETKİLER'

PCR testi zorunluluğunun kente gelecek Bulgar turist sayısını ve alışverişi etkileyeceğini söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan'dan şehrimize alışveriş için gelen turistler var, bunlar gelmeye devam edecek. Ancak bunlardan Bulgaristan'a girişlerde PCR istenecek. Dolayısıyla alışverişi biraz etkiler mi Tabii ki etkileyecek. Günlük hafta içi ortalama 6-8 bin kişi arasında giriş var şehrimize, bu rakam daha da artıyor. Umarım, 2022'de daha fazla turist alırız. Turisti ayrıştırmak lazım. Bizimki alışveriş turizmi biraz da. Gelenlerin yüzde 99,9'unun alışveriş için geldiği kesin diye konuştu.

'EDİRNE'YE GELİŞLER AZALACAK'

Esnaf Muhammed Kaplan, PCR testi zorunluluğu getirilmesiyle birlikte Bulgar turistlerin gelişlerinde azalma olacağını ve işlerinde düşüş yaşanacağını söyledi. Yılbaşından sonra Bulgar turistin gelişinde azalma olduğunu da ifade eden Kaplan Yılbaşından önce işlerde yoğunluk vardı ama sonra düşüşler oldu. Daha sonra Covid 19'un yükselmesinden dolayı PCR testi zorunluluğu geldi. Zorunluluk geldiği için gelişlerin azalacağını düşünüyorum. Bu bize yansıyacak, kötü bir durum. İnşallah, bundan sonra vaka sayıları daha iyiye gider. Bulgar vatandaşı da gelmek istiyor ama bu PCR testi ücretli olduğundan dolayı hesaplarına uymadığı için gelmiyor. Normal fiyatlara göre orada PCR testi 600-700 lira tutuyor. Esnaf açısından işler daha düşecek, umuyorum ki; bu Covid-19 salgını biter dedi.

'MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 80'İ BULGAR TURİST'

Balıkpazarı Caddesi'nde tatlıcı dükkanı bulunan ve müşterilerinin yüzde 80'ini Bulgar turist olduğunu belirten Mehmet Dağlı, kısıtlama ile birlikte düşüş yaşanacağını vurgulayarak Bu durum, muhakkak işlerimize yansıyacak. Bize gelen müşterilerin yüzde 80'i Bulgar müşteri. Bu durum, bizi çok etkiler. Bulgaristan'da test ücretlerinin çok yüksek fiyattan yapıldığını duyuyoruz. 100 leva civarında, bu bizim paraya göre 600-700 lira yapıyor. Bizim kendi insanımıza 1 ayda sattığımız baklavayı, Bulgarlara bir günde satıyoruz. Haliyle işimizi etkileyecek. Bu durum Edirne ekonomisine de kötü yansır diye konuştu.

'BİZİ AYAKTA BULGAR MÜŞTERİLERİMİZ TUTUYOR'

Müşterilerin yüzde 50'sinin Bulgar turistin oluşturduğuna vurgu yapan Zozan Tekin de Şu anda işlerimiz iyi. PCR testi zorunluluğu gelirse, işimiz kötüleşir. Çünkü müşterilerimizin yüzde 50'si Bulgaristan'dan geliyor, ondan dolayı zorluk yaşayacağız. İşlerimizde düşüş olacak, bu durum bizi kötü etkiler. Bulgar gelmezse tüm esnafın durumu kötü olacak, hepsinin işinde düşüş yaşanacak. Şu anda zaten burayı Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz ayakta tutuyor. Yerli müşterimizi de yok sayamayız ama bu durum bizi kötü etkiler ifadelerini kullandı.