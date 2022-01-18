Üye Girişi
EDİRNE'DE ESNAFIN, BULGARİSTAN'IN PCR ZORUNLULUĞU ENDİŞESİ - Son Dakika

EDİRNE'DE ESNAFIN, BULGARİSTAN'IN PCR ZORUNLULUĞU ENDİŞESİ

18.01.2022 15:34

BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı, kendi ükelerinde de artan koronavirüs vakaları ve düşük aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasına aldı.

BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı, kendi ükelerinde de artan koronavirüs vakaları ve düşük aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasına aldı. Fakat karar devreye girmeden getirilen kısıtlama gevşetildi; hem Türklerden hem de Bulgarlardan negatif sonuçlu PCR testi ve aşı sertifikası zorunluluğu şartıyla geçişlere izin verildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, özellikle Edirne'ye günübirlik gelen Bulgarlardan da istenecek PCR testi ve aşı sertifikasının kent ekonomisini etkileyeceğini söyledi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkelerin son 14 günlük hasta sayısını göz önünde bulundurularak, 19 Ocak 2022 itibarıyla Türkiye'yi de 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasına aldığını duyurdu. Yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda Bakanlık ayrıca Burgaristan'a giriş yapacak Türk vatandaşları için de kısıtlama getirdi. Fakat karar devreye girmeden getirilen kısıtlama gevşetildi; 'istisna' kapsamında Türkiye ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 17 Ocak 2022 tarihli yeni genelgeyle, ülkemizden Bulgaristan'a yapılacak seyahatlerdeki sınırlama kaldırılmıştır. Ülkemiz halen Bulgaristan'ın 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasında olmasına karşın, istisna kapsamına alınmış, ülkemizden yapılacak seyahatler geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge ve en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ibraz edilmesiyle mümkün hale gelmiştir. Yeni genelge 20 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir denildi.

Kısıtlama kararı ile birlikte günübirlik Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere, ülkelerine dönüşünde AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Kararla ülkeye giriş yapacak vatandaşlarından aşı sertifikası ve negatif sonuçlu PCR testi isteyen Bulgaristan, belgeleri gösteremeyen Bulgarları, oturma izni olan yabancıları ve aile fertlerini 10 gün karantina altına alınmak şartıyla ülkeye sokacak.

'BU KARAR ALIŞVERİŞİ ETKİLER'

PCR testi zorunluluğunun kente gelecek Bulgar turist sayısını ve alışverişi etkileyeceğini söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan'dan şehrimize alışveriş için gelen turistler var, bunlar gelmeye devam edecek. Ancak bunlardan Bulgaristan'a girişlerde PCR istenecek. Dolayısıyla alışverişi biraz etkiler mi Tabii ki etkileyecek. Günlük hafta içi ortalama 6-8 bin kişi arasında giriş var şehrimize, bu rakam daha da artıyor. Umarım, 2022'de daha fazla turist alırız. Turisti ayrıştırmak lazım. Bizimki alışveriş turizmi biraz da. Gelenlerin yüzde 99,9'unun alışveriş için geldiği kesin diye konuştu.

'EDİRNE'YE GELİŞLER AZALACAK'

Esnaf Muhammed Kaplan, PCR testi zorunluluğu getirilmesiyle birlikte Bulgar turistlerin gelişlerinde azalma olacağını ve işlerinde düşüş yaşanacağını söyledi. Yılbaşından sonra Bulgar turistin gelişinde azalma olduğunu da ifade eden Kaplan Yılbaşından önce işlerde yoğunluk vardı ama sonra düşüşler oldu. Daha sonra Covid 19'un yükselmesinden dolayı PCR testi zorunluluğu geldi. Zorunluluk geldiği için gelişlerin azalacağını düşünüyorum. Bu bize yansıyacak, kötü bir durum. İnşallah, bundan sonra vaka sayıları daha iyiye gider. Bulgar vatandaşı da gelmek istiyor ama bu PCR testi ücretli olduğundan dolayı hesaplarına uymadığı için gelmiyor. Normal fiyatlara göre orada PCR testi 600-700 lira tutuyor. Esnaf açısından işler daha düşecek, umuyorum ki; bu Covid-19 salgını biter dedi.

'MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 80'İ BULGAR TURİST'

Balıkpazarı Caddesi'nde tatlıcı dükkanı bulunan ve müşterilerinin yüzde 80'ini Bulgar turist olduğunu belirten Mehmet Dağlı, kısıtlama ile birlikte düşüş yaşanacağını vurgulayarak Bu durum, muhakkak işlerimize yansıyacak. Bize gelen müşterilerin yüzde 80'i Bulgar müşteri. Bu durum, bizi çok etkiler. Bulgaristan'da test ücretlerinin çok yüksek fiyattan yapıldığını duyuyoruz. 100 leva civarında, bu bizim paraya göre 600-700 lira yapıyor. Bizim kendi insanımıza 1 ayda sattığımız baklavayı, Bulgarlara bir günde satıyoruz. Haliyle işimizi etkileyecek. Bu durum Edirne ekonomisine de kötü yansır diye konuştu.

'BİZİ AYAKTA BULGAR MÜŞTERİLERİMİZ TUTUYOR'

Müşterilerin yüzde 50'sinin Bulgar turistin oluşturduğuna vurgu yapan Zozan Tekin de Şu anda işlerimiz iyi. PCR testi zorunluluğu gelirse, işimiz kötüleşir. Çünkü müşterilerimizin yüzde 50'si Bulgaristan'dan geliyor, ondan dolayı zorluk yaşayacağız. İşlerimizde düşüş olacak, bu durum bizi kötü etkiler. Bulgar gelmezse tüm esnafın durumu kötü olacak, hepsinin işinde düşüş yaşanacak. Şu anda zaten burayı Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz ayakta tutuyor. Yerli müşterimizi de yok sayamayız ama bu durum bizi kötü etkiler ifadelerini kullandı.

EDİRNE'DE ESNAFIN, BULGARİSTAN'IN PCR ZORUNLULUĞU ENDİŞESİ
EDİRNE'DE ESNAFIN, BULGARİSTAN'IN PCR ZORUNLULUĞU ENDİŞESİ
EDİRNE'DE ESNAFIN, BULGARİSTAN'IN PCR ZORUNLULUĞU ENDİŞESİ

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Bulgaristan, PCR Testi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE ESNAFIN, BULGARİSTAN'IN PCR ZORUNLULUĞU ENDİŞESİ - Son Dakika


Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim         
16:06
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 16:40:45. #1.11#
SON DAKİKA: EDİRNE'DE ESNAFIN, BULGARİSTAN'IN PCR ZORUNLULUĞU ENDİŞESİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement