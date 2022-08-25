Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

25.08.2022 17:38
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de etkili olan sağanak Su biriken yollar Eski Cami şadırvanına sığınan vatandaşlar EDİRNE - Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de etkili olan sağanak

Su biriken yollar

Eski Cami şadırvanına sığınan vatandaşlar

EDİRNE - Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de de gök gürültülü sağanak etkisini yeniden göstermeye başladı.

Dün gece yarısı kuvvetli olarak başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak sabaha karşı durmuştu.

Sağanak ikindi vakti yeniden kuvvetli olarak etkisini gösterdi.

Sarı ikazla uyarısı yapılan kentte sağanak kısa sürede yollarda su birikintilerine neden oldu.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli sağanağın zam

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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