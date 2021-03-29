Edirne'de ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı tutuklandı

29.03.2021 09:23
Edirne'de ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı tutuklandı, System.String[]

Edirne'de ev arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyal gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edirne'de ev arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyal gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ev arkadaşı inşaat işçisi Kadir Şeker'i (30) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Özgür Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'de 27 Mart Cumartesi günü ihbar üzerine Şükrüpaşa Mahallesi, 207. Sokak'taki bir apartın 6. katındaki daireye giden polis ekipleri, inşaat işçisi Kadir Şeker'in (30) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Bıçakla öldürüldüğü belirlenen Şeker'in cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 saatlik çalışma sonucu cinayet zanlısı Özgür Y.'yi (43) Uzunköprü ilçesinin Dereköy köyünde yakalamıştı.

Kadir şeker, Cinayet, İnşaat, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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