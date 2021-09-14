Ev kadınlarının kurduğu ritim grubu Trakya şarkılarını dünyaya tanıtmak istiyor - Son Dakika

Edirne'de ev kadınlarının kurduğu "Morİz Ritim Grubu" Trakya şarkı ve türkülerini dünyaya tanıtmak istiyor.

Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde el emeği ürünler tasarlayan kadınlar belediyenin desteğiyle ritim grubu kurdu.

Belediyenin enstrüman ve eğitim desteğiyle çalışmalara Edirne Belediyesi Bando Şefliği'nde başlayan 20 kişilik grup, her geçen gün müzik bilgisini geliştirirken zaman zaman da çaldıkları eğlenceli müzikler eşliğinde dans ediyor.

Edirneli kadınlar "Morİz" adını verdikleri ritim grubuyla, müziğin evrensel gücüyle Edirne ve Trakya ezgilerinin bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

"Hayata mor bir iz bırakmak istiyoruz"

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, AA muhabirine bir hayal ile başlayan müzik grubu kurma fikrinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Müzik yapmanın hazzını yaşadıklarını ifade eden Karaman, "İki haftadır çalışmalara başladık, daha yeniyiz 'Emekleme dönemindeyiz' diyebiliriz. Biz bu gruba Morİz adını koyduk. Çünkü biz hayata mor bir iz bırakmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi bizim Mor Ev Kadın Atölyemiz de var. Orada da faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Ritim grubuyla uluslararası tanıtım faaliyetlerine katılmak istediklerini anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Kadın Meclisi olarak 5 yıllık planlarımıza bu fikri koymuştuk ancak nasıl yapacağımızı yıllardır düşünüyorduk. Edirne'nin 9/8'lik melodisini sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bunu kadınlarla birlikte yapmak istiyoruz.

Başarılı olacağımıza da inanıyoruz. Haftanın iki günü 20 kadın buraya gelerek yaklaşık 2 saat çalışma yapıyoruz. Zaman ayırıyoruz ve emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığını da alacağımızı düşünüyoruz."

Edirne'de, gelecek yılın (2022) kentin plakasını da taşımasıyla (22) "Edirne yılı" ilan edildiğini de hatırlatan Karaman, kurdukları ritim grubu ve atölyelerindeki el sanatları ürünleriyle kent turizmine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ritim grubu üyesi Semra Çule de çalışmalara yeni başlamalarına rağmen güzel ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Çalışmaların eğlenceli geçtiğini dile getiren Çule, "Edirne kadınlarının ne kadar güçlü ve ne kadar sahada olduğunu göstermek istiyoruz. Böyle bir çalışma hayalimizdi. Şu an çok güzel gidiyor. Uluslararası çalışmalara katılarak güzel işler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Hümeyra Erçin ise başarıya kenetlendiklerini belirterek, "İnandık ve başaracağız. Çok mutluyuz. İnanmak başarmanın yarısı derler, biz de hedefimize adım adım ilerliyoruz. İnşallah Morİz Grubu olarak Edirne'ye bir iz bırakacağız." diye konuştu.