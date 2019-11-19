Edirne'de ev yangını

Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi'nde Mustafa İçli'ye ait bir apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.