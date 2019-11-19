Edirne'de ev yangını
7 saat önce
Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi'nde Mustafa İçli'ye ait bir apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
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