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Edirne'de ev yangını

7 saat önce

Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi'nde Mustafa İçli'ye ait bir apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İtfaiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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