Edirne'de ev yangını - Son Dakika

Edirne'de ev yangını
6 saat önce
Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Güldan'ın Menzilahir Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:10 Kaynak: AA
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