Edirne'de evde kalanlara

Keşan Belediyesi, "evde kal" çağrısına uyan vatandaşları zinde tutmak için sosyal medyadan canlı yayınla, "eşyaları kullanarak etkinlik ve spor yapma" tekniklerini anlatıyor.

Keşan Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Andaç Gedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinde kalan vatandaşların hem sıkılmamaları hem de kolay ulaşabilecekleri eşyalarla spor ve etkinlik yapabilmelerine yardımcı olmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlar yaptıklarını anlatan Gedik, yetişkinler için plates, çocuklar için egzersiz programları düzenlediklerini ifade etti.

Belediyenin spor koordinatörü Mürrüvet Buruk ise bir çift çorabın, bir karton bardağın ya da tuvalet kağıtlarının aslında nasıl birer spor aleti olarak kullanılabileceğini gösterdiklerini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşların hareketsiz kalmamaları için çaba gösterdiklerini anlatan Buruk, "Evde geçirilen sürede psikolojik ve zihinsel anlamda daha dinç kalınabilmesi için spor hareketlerini gösteriyoruz. Bunu yaparken evlerdeki oyuncak ya da yastıkları kullanarak da spor faaliyetleri gerçekleştirilebileceğini hatırlatmış oluyoruz." diye konuştu.