Edirne'de evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı

18.03.2022 22:15
Edirne'de evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Edirne'de bir evde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de bir evde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.S. ve K.F.C'nin İstasyon Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu sattığını tespit etti.

Ekipler, evden çıkan S.T'nin üst aramasında 7,1 gram skunk ele geçirdi.

Bunun üzerine evde yapılan aramada, 2 gram esrar, 1,79 gram skunk, 0,79 gram kokain, uyuşturucu nitelikli 13 hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.S, K.F.C. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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