Son dakika... Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika... Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

09.05.2021 15:19

Son dakika haber: Edirne'de evinde düşerek yaralanan 92 yaşındaki kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'de evinde düşerek yaralanan 92 yaşındaki kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Ali Sevindir, odada hareket ettiği esnada dengesini kaybederek yere düştü

Yaralanan Sevindir, ayağa kalkamayınca komşularına bağırarak yardım istedi.

Çevredeki komşular, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamın mahsur kaldığı evin kapısını açamayınca kapıyı kırarak içeri girdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevindir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
Son dakika... Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
Son dakika... Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
Son dakika... Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika


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