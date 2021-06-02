Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.B'nin Talatpaşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, içime hazır vaziyette 160 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 19.75 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 dolar, 30 avro ve 6 bin 310 Türk lirası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.B, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.