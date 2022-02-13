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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

13.02.2022 13:57
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Edirne'de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Edirne'de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün polis ekipleri Çavuşbey Mahallesi durumundan şüphelenilen N.B'nin üzerinde ve evinde arama yapmış, 139 gram metamfetamin ile 30,75 gram esrar ele geçirilmişti.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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