Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

24.08.2022 14:14
Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp şahıs araştırmaları esnasında şüphe üzerine bir evde arama gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada 7,85 gram metamfetamin, 6,64 gram kokain, 23,84 gram esrar, 0,84 gram eroin, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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