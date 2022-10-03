Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

03.10.2022 12:50
Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Edirne'de evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

Edirne'de evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası N.Ş'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 506.46 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Edirne haber: Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı Edirne haber: Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı Son Dakika | Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu Son Dakika | Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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