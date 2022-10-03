Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Edirne'de evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası N.Ş'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 506.46 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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