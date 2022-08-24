N.Ö.T, öğle saatlerinde çıktığı evine akşam döndüğünde etrafın dağınık olduğunu plazma televizyon ve 9 bin lirasının çalındığını fark etti.

İpsala 'da evinden para ve televizyonu çalınan bir kişi polise başvurdu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika

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