Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

03.09.2022 10:38
Edirne'de asayiş

Edirne'de evinin önünden bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Edirne'de evinin önünden bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan N.K. bisikletini evinin önüne kilitlemeden bıraktı.

Döndüğünde bisikletini yerinde bulamayan N.K. polise başvurdu.

Güvenlik kamerası çalındı

Edirne'de bir kişinin hırsızlardan korunmak için evine taktırdığı kamera çalındı.

Dilaverbey Mahallesi'nde yaşayan Ç.K. daha önce evine hırsız girmesi nedeniyle evine kamera sistemi taktırdı.

Evindeki güvenlik kamerası da çalınan Ç.K. polise başvurdu.

Aracındaki eşyalar çalındı

Keşan'da bir kişinin aracında bıraktığı eşyalar çalındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan U.D. aracını park ettiği yere geldiğinde 300 metre elektrik kablosu ve 6 projektörün yerinde olmadığını fark etti.

U.D. polise şikayette bulundu.

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Kaynak: AA

Edirne, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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