Edirne'de evinin üzerine başka binanın çatısı düşmesi nedeniyle bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de evinin üzerine başka binanın çatısı düşmesi nedeniyle bir kişi yaralandı

01.04.2022 13:47
Edirne'de evinin üzerine başka binanın çatısı düşmesi nedeniyle bir kişi yaralandı

Edirne'de zaman zaman fırtına şeklinde esen kuvvetli rüzgar çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine neden oldu, evinin üzerine başka binanın çatısı düşmesi nedeniyle bir kişi yaralandı.

Edirne'de zaman zaman fırtına şeklinde esen kuvvetli rüzgar çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine neden oldu, evinin üzerine başka binanın çatısı düşmesi nedeniyle bir kişi yaralandı.

Meteorolojinin "sarı uyarı" ile ikaz ettiği kentte güney yönden esen kuvvetli rüzgar saatteki hızını zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esti.

Fırtına kentte pek çok çatının uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

1 kişi yaralandı

Kuyumcu Bayırı Sokak'taki müstakil bir evin çatısına yanındaki yüksek katlı binanın çatısı uçtu.

Üzerine düşen çatı nedeniyle müstakil evin çatısı çöktü.

Bu sırada evde bulunan Zeliha Yolalmaz yaralandı. Başından yaralanan Yolalmaz sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

Ümit Yolalmaz, yaptığı açıklamada evlerinin üzerine çatı düşmesi nedeniyle annesinin yaralandığını anlattı.

Sınır kapısına giden yol kapandı

Pazarkule Sınır Kapısı'na da ulaşımın sağlandığı Lozan Caddesi'ne devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.

Ancak polis ekipleri rüzgarın şiddetinin dinene kadar etrafı ağaçlarla kaplı Lozan Caddesi'nde trafik akışını durdurdu.

Polis ekipleri çatı uçan alanları güvenlik şeridine aldı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli rüzgarın gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Kuyumcu, Fırtına, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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