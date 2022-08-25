Edirne'de evleri su basan vatandaşlar belediyeye isyan etti - Son Dakika
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Edirne'de evleri su basan vatandaşlar belediyeye isyan etti

25.08.2022 20:33
Edirne'de evleri su basan vatandaşlar belediyeye isyan etti

Edirne'de evleri su basan vatandaşlar belediyeye isyan etti Edirne'de aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

Edirne'de evleri su basan vatandaşlar belediyeye isyan etti

EDİRNE - Edirne'de aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından aniden bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu. Şiddetli yağış dolayısıyla Edirne Dilaverbey Mahallesi'nde evleri su bastı. Yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu yüzünden evleri su basan vatandaşları Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki göterdi. Diğer yandan ise sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokakların bazı bölgeleri adeta göle döndü. Bazı sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.

"Her zaman bu sorunu yaşıyoruz"

Şiddetli yağış nedeniyle evlerinden çakamadıklarını ifade eden Nuray Kuş, alt katlarının suyla dolduğunu belirterek, "Her yağmur yağışın bu sorunu yaşıyoruz. Şuanda dışarı da çıkamıyoruz, eşim de içeriye gelemiyor. 10 günde bir bu sorunu yaşıyoruz. Şuan kapıyı açsak içeri suyla dolar" dedi.

"Kendi imkanlarımızla suları boşaltıyoruz"

Her yağmur yağdığında sular altında kaldığını söyleyen Soner Kuş, eşinin evden çıkamadığını ve kendisinin de eve giremediğini ifade ederek, "Çok yağmur yağdığında şehrin altyapısı kaldırmıyor. Burada kanalizasyon gideri de yok galiba. Ufak bir rögar kapağımız var, o da yetersiz kalıyor. Rögar kapakları hepsi tıkalı kendi imkanlarımızla açtık" şeklinde konuştu.

"Nedir bu çektiğimiz çile"

Evi su basan vatandaşlardan Müzzeka Bayrak, yağan her yağmurda evlerinin su bastığını vurgulayarak, "Mazgallar var ama temizleyen yok. Eğer biz temizlik görevlisiysek temizleyelim. Burada kaç defa sular altında kaldık. Yazık günah değil mi, ne olacak bu insanların hali? Burada mazgalların açılması ve temizlik yapılması gerekiyor. Belediyede bizimle ilgilenen yok. Bu mazgallar temizlense şuan bu durumda olmazdık. Biz Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan mazgalları yağmur öncesinden temizletmesini istiyoruz. Her yağmurdan sonra bunun çilesini zararını biz mi çekeceğiz. Yapamıyorsa bırakıp gitsin bu işi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Merhal Lapa da Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın şuan bu bölgeye gelip çektikleri çileyi görmesini istedi.

Öte yandan vatandaşlar rögar kapaklarını açmak için bel hizasına kadar ıslanarak uzun mücadeleler verdi.

YORUMLAR
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Edirne'de sağanak; evleri su bastı Edirne'de sağanak; evleri su bastı Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de evleri su basan vatandaşlar belediyeye isyan etti - Son Dakika

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