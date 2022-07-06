İpsala'da da polis ekipleri şüpheliler R.G ve F.Ö'nün evlerinde 7 Hint keneviri tespit etti. Şüpheli R.G. gözaltına alındı, F.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Edirne, İpsala, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de evlerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

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