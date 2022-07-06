Edirne'de evlerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de evlerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı

06.07.2022 17:09
Edirne'de evlerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde evlerinin bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde evlerinin bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek şüpheli C.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada, uyuşturucu yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli C.A, göz altına alındı.

İpsala'da da polis ekipleri şüpheliler R.G ve F.Ö'nün evlerinde 7 Hint keneviri tespit etti. Şüpheli R.G. gözaltına alındı, F.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Edirne, İpsala, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de evlerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de evlerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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