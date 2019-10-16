Edirne'de eylül ayında 729 konut satıldı

Edirne'de geçen ay 729 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı. Eylülde satılan konut sayısı 146 bin 903 oldu.



Konut satışlarında İstanbul 23 bin 265 konutla ilk sırada (yüzde 15,8) yer aldı. İstanbul'u 14 bin 906 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 8 bin 830 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller 19'ar konutla Hakkari ve Ardahan, 75 konutla Şırnak oldu.

Edirne'de 729, Tekirdağ'da 3 bin 18, Kırklareli'nde ise 815 konut satıldı.