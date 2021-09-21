Edirne'de fabrika çalışanları iş yerlerinde aşılanıyor - Son Dakika

Kentteki fabrika ve atölyeleri ziyaret eden ekipler, işçilerin aşılarını yapıyor.

Nüfusa oranla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranı yüksek illerden Edirne 'de mobil ekipler, fabrika çalışanlarına iş yerlerinde aşı yapıyor.

Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim