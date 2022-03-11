Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor

11.03.2022 10:32
Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor

Edirne'de, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor.

Edirne'de, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor.

Denetimlerde marketlerin depolarında inceleme yapılırken, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları kontrol edildi.

Süloğlu ilçesindeki incelemede Kaymakam Özgür Kaya ve beraberindeki ekipler, zincir marketlerde denetimde bulundu.

Fiyat ve stok durumu hakkında bilgi alan Kaya, vatandaşların temel tüketim mallarına ulaşımının haksız fiyat artışı uygulanarak veya stokçuluk yapılarak engellenmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Denetimlerin düzenli olarak süreceğini aktaran Kaya, olumsuzluk rastlanan işletmeler hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirileceğini kaydetti.

3 aylık ürün alış faturaları istendi

Enez'de de denetim ekipleri, ilçedeki tüm zincir marketlerde inceleme gerçekleştirdi.

Marketlerin depolarında ürün stokları denetlendi, reyonlarda satılan ürünlerin fiyat etiketleri ve son kullanma tarihlerine bakıldı.

Denetim ekipleri, market yetkililerine son 3 aylık ürün alış faturalarının Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesi için 7 gün süre verdi.

Enez'de zincir marketlere yönelik denetim sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Bu marketler hakkında idari süreç başlatılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Edirne'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor
Edirne'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor
Edirne'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

YORUMLAR
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Trakya'da soğuk hava etkili oluyor Trakya'da soğuk hava etkili oluyor Bilek Güreşi Şampiyonasında FÜ'den büyük başarı Bilek Güreşi Şampiyonasında FÜ'den büyük başarı

Özgür Kaya, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor - Son Dakika
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