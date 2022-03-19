Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor

19.03.2022 09:45
Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor

Edirne'de zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor.

Edirne'de zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor.

İl genelinde yapılan denetimlerde zabıta, polis ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yapıyor.

Denetimlerde marketlerin depolarında inceleme yapılırken, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları kontrol ediliyor.

Süloğlu ilçesindeki incelemede Kaymakam Özgür Kaya ve beraberindeki ekipler, zincir marketlerde denetimde bulundu.

Fiyat ve stok durumu hakkında bilgi alan Kaya, market depolarında inceleme gerçekleştirdi.

Herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği denetimde temel tüketim malları un, şeker, yağ ve benzeri ürünlerin arzında sorun yaşanmadığı görüldü.

Kaya, denetimlerin düzenli olarak süreceğini kaydetti.

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Ticaret, Zabıta, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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