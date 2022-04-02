Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor

02.04.2022 09:34
Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor

Edirne'de zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor.

Edirne'de zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor.

İl genelinde yapılan denetimlerde zabıta, polis ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yapıyor.

Denetimlerde marketlerin depolarında inceleme yapılırken, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları kontrol ediliyor.

Ekipler, tarihi geçmiş ürünlerin satılıp satılmadığını denetlerken, KDV indirimlerinin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını inceliyor.

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Ticaret, Zabıta, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor - Son Dakika
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