Edirne'de Faslı turistleri silah zoruyla gasbeden şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

Dörtkaya mevkisinde yürüyen Faslı 5 kişi, yanlarına motosikletle gelen şüpheliler M.K ve B.T tarafından silah zoruyla durduruldu.

Edirne 'nin İpsala ilçesinde Fas vatandaşı 5 kişinin para ve cep telefonlarını silah zoruyla gasbeden iki şüpheliden biri tutuklandı.

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