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Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı

28.05.2021 14:41

Edirne Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Fatih'in eğitim gördüğü Saatli Medrese'de törenle açıldı.

Edirne Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Fatih'in eğitim gördüğü Saatli Medrese'de törenle açıldı.

Saatli Medrese, Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından müze olarak yeninden düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Fatih Sultan Mehmet'in hayatından kesitler, birebir ölçülerde silikon heykeller, özel tasarlanan altmış figürün yer aldığı dioramalar ve minyatürlerle canlandırıldığı müzenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin Türk ve İslam tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Fethin yıldönümünün arifesinde, Türk tarihinin müstesna şahsiyetlerinden Fatih Sultan Mehmet'e bir vefa yansıması olarak Türkiye'de ilk defa onun adına bir müzeyi açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Canalp, "Fatih Sultan Mehmet Han müstesna bir şahsiyet. Bir defa çok yönlü bir şahsiyet. Her şeyden önce o yapmış olduğu uygulamalarla, getirmiş olduğu kanuni düzenlemelerle, getirmiş olduğu devlet sistematiğiyle örnek bir devlet adamı ve yüzyıllar öncesinden bile bugüne dahi ışık tutabilen bir devlet adamı." dedi.

Canalp, tarihi kayıtlarda ve rivayetlerde ilk eğitimlerini almış olduğu Saatli Medreseyi Fatih Sultan Mehmet adına müze haline getirdiklerini aktardı.

-"Gururu sonsuza dek yaşayacağız"

Edirne'nin, Fatih'i yetiştiren coğrafya olduğu için Türkiye'de ilk defa müzesini açan il olmasının önemli olduğuna işaret eden Canalp, "Biz Edirne olarak da Edirneliler olarak da bu gururu sonsuza kadar yaşayacağız." diye konuştu

Bu yıl 12 müzeyi daha faaliyete geçirerek kenti müzelerin de başkenti haline getireceklerini dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesinde yılda 820 bin ziyaretçisi olan müzelerimizde hedefimiz inşallah önümüzdeki yıllarda 5 milyon ziyaretçi olacak ve hepimiz bu mutluluğu, bu gururu beraberce yaşayacağız. 'Gerek bu müzemizin faaliyete geçmesinde gerek diğer müzelerimizin faaliyete geçmesinde beni en çok gururlandıran husus nedir?' derseniz beraber yaşamız olduğumuz işbirliğidir. Bu işlerin hepsini birlikte ve beraberce yapıyor olmamızdır. Bizler bugün burada Fatih Sultan Mehmet Han'a bir vefamızın yansımasını yerine getiriyoruz. İnşallah içtenliğimizle, samimiyetimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle ve yüksek motivasyonumuzla bundan sonra çok daha önemli işleri, Edirne'yi de kültür turizminin başkenti haline getirecek işleri hep beraberce başaracağız."

"Edirne adeta bir açık hava müzesi"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'de doğmuş, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fatihi olduğunu anımsattı.

Fatih Sultan Mehmet Müzesi için Edirne'den daha doğru bir şehir, Saatli Medrese'den daha doğru bir mekan olamayacağının altını çizen ve müzenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aksal, "Tabii 88 yıl Osmanlıya başkentlik yapmış Edirne adeta bir açık hava müzesi. Hepimizin görevi atalarımızdan bize kalan mirası koruyup kollamak ve onlara sahip çıkmak." dedi.

Osmanlının, İstanbul'u fethettikten sonra da hiçbir zaman Edirne'den elini çekmediğini aktaran Aksal, "Türk İslam mimarisinin en güzel eserlerinden belki de başyapıtı diyeceğimiz Selimiye'yi İstanbul'un fethinden sonra Edirne'de inşa etmiş. İnşallah bu yıl da Selimiye'nin restorasyonuna başlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Selimiye'nin çevre düzenlemesini de en yakın zamanda gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"İnsanlar akıllarıyla düşündüğü kadar gözleriyle de düşünüyorlar"

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı da Türk milletinin yetiştirdiği büyük şahsiyetlerin içerisinde Fatih Sultan Mehmet'in başta gelenlerden olduğunu belirtti. Fatih gibi büyük ve işlevsel bir şahsiyeti bugünün gençlerine iyi anlatmanın önemini vurgulayan Andı, "Bu bağlamda müzenin Türkiye'de Fatih adına açılmış ilk müze olması hasebiyle çok büyük bir işlevi yükleneceğini düşünüyorum. Görsel kültür çağında yaşıyoruz. İnsanlar akıllarıyla düşündüğü kadar gözleriyle de düşünüyorlar. Görsel kültür imkanları bugün müzeleri hayatımızın içerisine çok daha aktif olarak dahil etme fırsatını bize vermektedir. Bu bağlamda Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin bugünün görsel teknolojilerinin de kullanarak çok farklı bir müze olarak teşekkül etmiş olması çok sevindiricidir." diye konuştu.

Proje yürütücüleri adına Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlhami Danış da müzenin geleneksel ve modern yaklaşımlarla çok katmanlı bir tür resimli kitap gibi tasarladıklarını anlattı.

Medrese hücrelerinin her bir duvarında Fatih Sultan Mehmet'in hayatından kesitler anlattıklarını söyleyen Danış, birebir ölçülerde silikon heykellerle, farklı ölçeklerde özel tasarlanan figürlerin yer aldığı diaromalarla ve özgün minyatürlerle Fatih devrinin çeşitli yönlerini canlandırdıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle açılan müze gezildi.

Açılış törenine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, siyasi parti il başkanları, oda ve borsa başkanları ile protokol üyeleri katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı
Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı
Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı
Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı
Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı
Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı
Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı
Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı
Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı

Fatih Sultan Mehmet, Medrese, Edirne, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı - Son Dakika


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