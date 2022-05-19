Edirne'de feci kaza: Minibüs içindeki yolcularla ters döndü - Son Dakika
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Edirne'de feci kaza: Minibüs içindeki yolcularla ters döndü

19.05.2022 16:09
Edirne'de feci kaza: Minibüs içindeki yolcularla ters döndü

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ve minibüs çarpıştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ve minibüs çarpıştı. İçinde yolcuların olduğu minibüs takla atarak yola devrildi.

Kaza, Keşan ile Beyendik Beldesi arasında kalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyendik'ten Keşan istikametine doğru seyreden 34 CBG 333 plakalı M.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen Ş.Ç. yönetimindeki 22 PL 667 plakalı minibüse sol arka kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına çıktı. Dengesi kaybolan minibüs ise içindeki yolcular ile birlikte yolda ters döndü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolu kısmen trafiğe kapattı.

Minibüs içindeki yolcular kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, kendi imkanları ile devrilen araçtan çıkmayı başardı. 1 kişi hafif yaralanırken, 9 kişi de bölgeye gelen ambulanslar ile tedbir amaçlı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda ters dönerek devrilen minibüs ise daha sonra kepçe yardımı ile çevrildi ve çekici yardımı ile yediemin otoparkına götürüldü.

Kaza haberini alan Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, kızının kaza yaptığı haberini alır almaz kaza yerine giden Nuran Uslu'nun yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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