Edirne'de feci olay: 5'inci katan düşen avukat hayatını kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de feci olay: 5'inci katan düşen avukat hayatını kaybetti

12.07.2023 05:07

Edirne'de 5'inci kattaki ofisinde camı açan avukat dengesini kaybederek zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Avukatın cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de feci olay: 5'inci katan düşen avukat hayatını kaybetti

EDİRNE - Edirne'de 5'inci kattaki ofisinde camı açan avukat dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı Yaşar Atlı Plaza iş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, yaşadığı 5'inci kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek feci şekilde beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukat Ünal Eral'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme polislerinin ve cumhuriyet savcısının inlemelerinin ardından Eral'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca avukat Eral'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de feci olay: 5'inci katan düşen avukat hayatını kaybetti - Son Dakika


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