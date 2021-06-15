Edirne'de fedakar sağlık çalışanlarına mis kokan lavanta demetleriyle teşekkür edildi - Son Dakika

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına lavanta demetleriyle teşekkür edildi.

Valilik himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor tarlalardaki çiçeklerin bir kısmı fedakar sağlık çalışanları için hasat edildi.

Sepetlere doldurulan lavantalarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, Başhekim Zehra Gülsevin Şimşek'i ziyaret etti.

Soytürk ve Tülek, Şimşek'e lavanta demeti takdim ederek salgın döneminde gösterdikleri başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Daha sonra hastanedeki aşı uygulama alanına geçen Soytürk ve Tülek, sağlık çalışanlarına ve aşı sırası bekleyenlere lavanta armağan etti.

"Edirne aşılamada birinci, sağlık çalışanlarımızı kutluyorum"

Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi.

Sağlıkçıların aşılama çalışmaları başta olmak üzere salgın döneminde büyük bir özveriyle görev yaptığına dikkati çeken Soytürk, "Pandemi döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına mis kokak lavantaları takdim ettik. Malumunuz Edirne aşılamada birinci. Aşılamada görev yapan arkadaşlarımıza tebriklerimizi ilettik, onları hatırladık ve mis kokulu lavantaları hediye ettik. Onlara minnettarız." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları da Soytürk ve Tülek'e teşekkür etti.