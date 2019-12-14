Edirne'de fetö'cüleri yunanistan'a kaçıran 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de fetö'cüleri yunanistan'a kaçıran 4 organizatör tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 4 organizatör tutuklandıEDİRNE'de FETÖPDY terör örgütü üyelerini Yunanistan'a kaçıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edirne'de FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 4 organizatör tutuklandı

EDİRNE'de FETÖPDY terör örgütü üyelerini Yunanistan'a kaçıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şebeke dikkat çekmemesi amacıyla FETÖ'cüleri düzensiz göçmenlerin arasına sokarak Yunanistan'a kaçırdığı öğrenildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖPDY terör örgütü ile göçmenleri Yunanistan'a kaçırdığı kişiler hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan teknik takip sonucu, şebekenin İstanbul'dan Edirne'ye uzanan bağlantısını tespit etti. Takibe alınan şebeke üyeleri için geçtiğimiz günlerde, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Edirne'de şebeke üyelerinin kaldıkları evlere şafak vakti, eş zamanlı operasyon yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda Ali A., Tuncay A., Ufuk B., Emre B., Caner, Ş., ile Necmettin Ö.'yü gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler elleri kelepçeli şekilde Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolün ardından sorguları için Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ali A., Tuncay A., Ufuk B., Emre B., 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklanırken Caner Ş., ile Necmettin Ö., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YUNANİSTAN'A VİP KAÇIŞ TARİFESİ, 10 BİN EURO

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile Mücadele ekipleri son zamanlarda FETÖPDY terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı operasyonlarla dikkat çekerken 1 ay içinde 30'dan fazla organizatör yakaladı.Ekipleri insan taciri şebekelerine göz açtırmazken organizatör şebekelerin yasa dışı kaçışlarda uyguladığı fiyat tarifesi ortaya çıktı. İnsan tacirlerinin kaçakları yasadışı yollardan Yunanistan'a 2 bin ila 10 bin Euro arasında kaçırıldığı öğrenildi. Şebeke üyelerinin iddiaya göre göçmenlerin arasına aldıkları FETÖPDY üyelerine farklı tarife uygularken, Yunanistan'a 10 bin Euro karşılığında garantili VİP geçiş hizmeti sağladıkları belirtildi. VİP geçişlerde sürat teknesi, sahte kimlik ve pasaport ile Yunanistan'a şebeke üyelerinin karşılaması ve Almanya'ya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine kadar eşlik edilerek seyahatleri ekstra tarife uygulamasıyla sağlanıyor. Aileleriyle birlikte kaçacak olan FETÖPDY terör örgütü üyelerinin kesenin ağzını açarak Yunanistan'a kaçışlarında genelde VİP tarifesi ile kaçmak istedikleri ifade ediliyor.

Edirne'de fetö'cüleri yunanistan'a kaçıran 4 organizatör tutuklandı

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
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