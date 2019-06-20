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Edirne'de FETÖ operasyonu

44 dakika önce

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edirne'de FETÖ operasyonu, System.String[]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında memurluktan ihraç edilen Z.R.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen Z.R.T, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Başsavcı, Edirne, Güncel
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