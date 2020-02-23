Edirne'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edirne'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da yaşayan şüpheli A.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.T, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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